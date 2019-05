Dukla predstavila prvé posily. Prídu aj dvaja Fíni, v hre sú i Kanaďania

Michalovský dres si bude obliekať trojica bývalých hráčov Košíc.

30. máj 2019 o 15:06 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Nováčik našej najvyššej hokejovej súťaže predstavil prvé posily do nadchádzajúcej sezóny. Dres HK Dukla Ingema Michalovce si budú obliekať traja hráči, ktorí naposledy hájili farby HC Košice. Zemplínčania sa dohodli na spolupráci s ofenzívnym trojlístkom Peter Boltun, Tomáš Hričina a Peter Galamboš.

Okrem toho na štvrtkovej tlačovej konferencii Dukly odznelo aj to, ako je klub pripravený na historicky premiérovú účasť medzi elitou, aj ďalšie novinky z prípravy a zloženia kádra.

Prvoradé je vyhnúť sa baráži

Ako prvý si zobral slovo prezident michalovského klubu Martin Burinský, ktorý prezradil, s akými ambíciami vstúpia „líšky“ do nováčikovskej sezóny.

„Prvoradým cieľom, ktorý sme si vytýčili na nedávnom zasadnutí správnej rady, bude vyhnúť sa baráži. Čakáme ešte na to, ako sa vyvinie situácia so Slovanom, či bude prijatý do našej ligy alebo nie. Ak áno, priamo bude vypadávať trinásty tím a predposledný bude hrať baráž. Pevne verím, že budeme okupovať vyššie priečky,“ vyjadril sa Burinský, ktorý doplnil, že klub je na extraligu technicky pripravený.

„Vyriešili sme veci týkajúce sa videorozhodcu a tiež aj nové press centrum. Ostatné záležitosti máme v poriadku.“

Zostávajú aj Kolba či Mašlonka

Gro kádra nováčika budú tvoriť hráči, ktorí si miestenku v najvyššej súťaži aj vybojovali. Podľa slov trénera Miroslava Chudého zostávajú pri Laborci pätnásti hráči z minulej sezóny. Z opôr budú v tíme pokračovať Trenčan, Kolba, Hančák, Mašlonka, Giľák či Linet.

„Novými tvárami sú Boltun, Hričina a Galamboš, ktorí naposledy pôsobili v kvalitnom klube. Som rád, že prijali našu ponuku a určite pre nás budú prínosom,“ uviedol Chudý.

Do Michaloviec majú namierené aj dvaja Fíni, a to obranca Konsta Mesikämmen a útočník Aki Juusela, ktorí už sú s klubom dohodnutí na spolupráci.

„V jednaní sme tiež s troma Kanaďanmi. Vyzerá to tak, že kvótu siedmich cudzincov naplníme. Niežeby sme Slovákov nechceli, ale do Michaloviec je ich ťažko dostať. Je to pre nich veľmi ďaleko,“ skonštatoval lodivod Dukly.

Hričina už potreboval zmenu

Na tlačovke bol oficiálne predstavený aj nový asistent trénera Peter Bartoš, ktorý už niekoľko dní spoločne s ďalším asistentom Richardom Šechným vedie prípravu na suchu.

„Na pôsobenie v Dukle sa teším. Som rád, že Miro Chudý si ma vybral do svojho realizačného tímu. Poznáme sa dobre, rovnako ako s Rišom Šechným. Po prvých tréningoch musím skonštatovať, že som milo prekvapený prístupom hráčov. Verím, že v extralige nebudeme len do počtu,“ nechal sa počuť Bartoš, ktorý naposledy pôsobil ako asistent v HC Košice.

Z tohto klubu prichádzajú do Dukly aj útočníci Hričina s Galambošom, ktorí budú v michalovských štruktúrach pôsobiť prvýkrát v kariére.

„Po štyroch sezónach v HC som už cítil, že potrebujem zmenu. Som veľmi rád, že som sa dohodol s Michalovcami, ktoré sú blízko Košíc, kde bývam. Mám rodinu, takže nechcel som ísť niekde ďaleko. Dúfam, že mužstvu pomôžem a budeme platným členom extraligy,“ povedal 28-ročný Hričina.

Onedlho tridsiatnik Galamboš sa pridal: „Sledoval som účinkovanie Dukly v uplynulej sezóne. Videl som aj finálové duely s Martinom, na ktoré bolo stále vypredané. Verím, že takéto návštevy budú aj na extraligových zápasoch. Mal som ponuky aj z iných tímov extraligy, ale zavážilo to, že poznám trénera Chudého aj jeho asistentov. Prvý sezóna pre nováčika vždy býva ťažká, nuž verím, že ju zvládneme.“

V príprave desať zápasov Zatiaľ bez posíl sa tipsportligový nováčik aktuálne pripravuje na suchu. Túto fázu prípravy zakončí 28. júna. Po dvoch týždňoch voľna sa už Michalovčania zídu v plnom zložení a 22. júla odštartujú ostrú prípravu na ľade. Počas nej odohrajú aj desať prípravných duelov. Po dva zápasy absolvujú s extraligovými konkurentmi Liptovským Mikulášom, Košicami a Miškovcom, raz sa stretnú aj s Debrecínom. Ďalšie tri súboje odohrajú v rámci Tatranského pohára v Poprade, kde ich budú čakať zápasy s domácim tímom, francúzskym Nice a stretnutie o umiestnenie.