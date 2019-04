Trofej Hráč mesiaca prvýkrát na Zemplíne, Kira tromfol aj Šporara

Michalovský brankár si ocenenie preberie pred duelom so Žilinou.

24. apr 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Únia ligových klubov (ÚLK), ktorá riadi našu najvyššiu futbalovú súťaž, sa v poslednom období snaží vylepšovať imidž Fortuna ligy aj rôznymi anketami a súťažami.

Medzi ne už druhý rok patrí aj hlasovanie o Hráča mesiaca, kde sú zaradení hráči, ktorí sa v danom období prezentovali najlepšími výkonmi.

Výbornú fazónu v úvode jari mali aj futbalisti Michaloviec, čo neuniklo ani pozornému oku poroty, ktorá do ankety nominovala hneď trojicu hráčov MFK Zemplín.

Okrem dvojice ofenzívnych ťahúňov žlto-modrých Igora Žofčáka a Cheicka Alana Diarru bol do boja o víťazstvo zaradený aj gólman Matúš Kira.

A práve brankárska jednotka východniarov ovládla hlasovanie a získala honor najlepšieho hráča za obdobie februára a marca.

Nemôže zaspať na vavrínoch

Hlasovanie prebiehalo v prvej polovici apríla a bolo dramatické až do konca.

Kira napokon v súčte bodov od fanúšikov a odbornej poroty zloženej z Ivana Kozáka, Jozefa Kožleja, Róberta Semeníka či Štefana Tarkoviča tesne predstihol slovinského kanoniera v službách bratislavského Slovana Andraža Šporara, ktorý zaostal len o dva body.

„Som rád, že mám na konte ďalší individuálny úspech. Víťazstvo ma potešilo o to viac, že za sebou som nechal asi najlepšieho hráča celej ligy Šporara, ale aj ďalších skvelých futbalistov ako sú Ljubičič, Moha, Davis či Holec. Nemôžem však zaspať na vavrínoch, treba poctivo pracovať aj naďalej,“ s pokorou jeho vlastnou reagoval na triumf v súťaži Matúš Kira.

Dvadsaťštyriročný brankár je vôbec prvým hráčom michalovského klubu, ktorý v tejto ankete zvíťazil.

„O to krajšie to bolo, že z takého malého klubu sa dostali do nominácie až traja hráči. A ja, chlapec pochádzajúci z dedinky so sedemsto obyvateľmi, som dokázal všetkých aj predstihnúť,“ teší sa bývalý mládežnícky reprezentant, ktorý si ocenenie slávnostne preberie už túto sobotu pred domácim súbojom so Žilinou.

Mimochodom, presne pred rokom si cenu za Gól mesiaca preberal iný Michalovčan, a to Peter Kolesár.

Čaká podpichovačky z každej strany

Honor Hráč mesiaca je pre Kiru zaslúženou odmenou za jeho doterajšie výkony.

V aktuálnej sezóne je neohrozenou jednotkou Zemplínčanov a spomedzi všetkých brankárov v lige potiahol aj doteraz najdlhšiu šnúru bez inkasovaného gólu, ktorá trvala úctyhodných 546 minút.

„Nemyslím si, že začiatok jarnej časti bol mojím najlepším obdobím sezóny. Celý ročník je veľmi vydarený, čo potvrdzuje postup do mužstva do top šestky,“ vyjadril sa rodák z Kolonice.

Zaujímalo nás, ako jeho víťazstvo v ankete zarezonovalo v michalovskej kabíne. Vymysleli mu spoluhráči už aj nejakú novú prezývku?

„Mám šťastie, že to ešte nebolo veľmi medializované, preto sa ešte môžem trošku skrývať. Ale keď sa to roznesie, užijem si podpichovačiek viac než dosť. Určite ma chlapci v šatni budú bombardovať z každej strany,“ smial sa Kira.

A ako už býva zvykom, spoluhráči mu to pekne zrátajú aj z inej stránky. Koľko zaplatí do klubovej kasy?

„Keďže práve ja som tímový pokladník, tak za víťazstvo si nenaúčtujem nič. Čakám, kedy sa do toho obuje kapitán Igor Žofčák a začne mi to pripomínať. Určite však do kabíny nejaké občerstvenie prinesiem.“