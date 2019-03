Nechceme byť v extralige len do počtu, hovorí tréner Dukly Chudý

Skúsený lodivod by mal v Michalovciach pokračovať aj naďalej.

27. mar 2019 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Krajší darček k 45. výročiu svojho založenia michalovský hokej ani nemohol dostať.

Dukla si prvýkrát v histórii vybojovala miestenku v najvyššej súťaži a priaznivci na Zemplíne sa môžu tešiť na súboje s Banskou Bystricou, Trenčínom, Nitrou, ale aj na derby s Košicami a Popradom.

Postupom do Tipsport ligy vypukol v Michalovciach pravý hokejový ošiaľ. Fanúšikovia sa už nevedia dočkať jesene a zápasov s najlepšími slovenskými tímami.

„Keď som po víkende prvýkrát prišiel na firmu, čakali tam prví ľudia, ktorí si chceli zakúpiť permanentky na novú sezónu. Zostal som stáť v nemom úžase,“ s úsmevom poznamenal šéf HK Dukla Ingema Martin Burinský.

V pondelok si ešte michalovskí hrdinovia museli splniť niekoľko povinností.

Prečítajte si tiež: Michalovce si vybojovali premiérovú účasť v Tipsport lige

Ráno absolvovali spoločné fotenie, popoludní ich na magistráte prijal primátor mesta, podvečer ich čakali oslavy s fanúšikmi a vyčerpávajúci deň zakončili spoločnou večerou, po ktorej sa rozpŕchli na zaslúžené dovolenky.

Veľkým miláčikom priaznivcov sa stal aj lodivod Miroslav Chudý, ktorý navždy zostane v kronike michalovského hokeja zapísaný ako tréner, ktorý doviedol Duklu do extraligy.

S rodákom z Banskej Bystrice sme debatovali nielen o uplynulej sezóne, ale o cieľoch do tej budúcej.

Aké boli oslavy historického postupu?

„Ja som hneď po rozhodujúcom zápase v Žiline išiel rovno domov, ale čo som počul, tak hráči a fanúšikovia si ich cestou do Michaloviec poriadne užili. Boli dobré a dlhé, oslavovalo sa až do nedeľného rána. Bola to historická chvíľa, ktorú si bolo treba aj poriadne vychutnať.“

Na akú pozíciu vo vašej trénerskej kariére tento úspech radíte?

„Každé víťazstvo je vybojované ťažko a musíte si ho zaslúžiť. Nerád by som hovoril, že tento úspech má pre mňa najväčšiu hodnotu. Všetky si cením rovnako a mám z nich obrovskú radosť. Všade to bolo prvýkrát a v tom to bolo krásne. Či už v Banskej Bystrici alebo Detve, kam sa stále vraciam veľmi rád. Na prehry sa rýchlo zabudne, ale takéto víťazstvá zostanú v pamäti navždy. Aj chlapcom som to už povedal – zapísali ste sa do histórie michalovského hokeja a nikto vám to už nezoberie. Vždy budú tí prví, ktorým sa podarilo postúpiť do najvyššej súťaže.“