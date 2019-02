Nespokojní farmári sa stretli s policajným prezidentom

Ďalšie rokovania budú o týždeň v Košiciach.

6. feb 2019 o 13:12 SITA

BRATISLAVA, MICHALOVCE, KOŠICE. Malí farmári z Iniciatívy poľnohospodárov v stredu informovali na spoločnom stretnutí policajného prezidenta SR Milana Lučanského o násilnej smrti farmára Vladimíra Rybára pri Šamoríne v novembri minulého roka.

Podali preto trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu.

Zároveň pre nemeniacu sa situáciu v slovenskom agrosektore ohlásili termín a ciele ďalšieho traktorového protestu naprieč Slovenskom, ktorého začiatok stanovili na 18. februára na východe Slovenska. Odštartuje v Michalovciach a skončí sa na druhý deň v Bratislave.

Farmári o tom informovali po stretnutí s M. Lučanským.

„Násilná smrť jedného z farmárov - Vladimíra Rybára pri Šamoríne - prekročila pomyselnú hranicu. To je dôvod, prečo sme sa stretli s prezidentom PZ Lučanským. K násilnej smrti došlo tesne pred príchodom eurokomisárov (26. - 27. novembra 2018) do Sobraniec a Gyňova pri Košiciach. Máme za to, že táto smrť bola z tohto dôvodu zamietnutá pod koberec a nedostala sa do médií tak, ako sa mala. V čase, keď tu boli eurokomisári, keby toto farmári vedeli a vedeli to eurokomisári, asi inak by vyzeral výsledok záverečnej správy Európskej komisie, hoci aj tá vrhla veľmi zlý tieň na slovenské poľnohospodárstvo v tom, akým spôsobom boli otvárané a zastavované kauzy malých farmárov," povedal František Oravec z Iniciatívy poľnohospodárov.

Chceli jeho pozemky

Farmár Vladimír Rybár mal byť nájdený s podrezaným hrdlom.

„Sám sa pred smrťou vyjadroval, že je záujem o jeho pôdu. Podľa rodinných príslušníkov sa viackrát doma vyjadril, že pozemková mafia ide po jeho pozemkoch. Polícia tento prípad vyšetruje, no nevieme, či to bola vražda, alebo samovražda. Chceme dôsledné prešetrenie tohto prípadu, pretože smrtiacou zbraňou bol elektrický izolátor. Sami si teda odpovedzte, či sa s ním dá spáchať samovražda," uviedol Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov.

Do mesta ich nepustí

Policajný prezident Milan Lučanský nedal povolenie farmárom vstúpiť 19. februára do Bratislavy pre zlú dopravnú situáciu, ktorá v hlavnom meste nastane po 15. februári kvôli bratislavskému obchvatu.

„Nemeniaca sa situácia v agrosektore nás núti opäť masívne protestovať. Pánovi Lučanskému sme predostreli hlavné ciele nášho protestu. Vyzývame farmárov, aby sa spojili a prišli protestovať. K protestu sa pripojili lesníci či geodeti. Všetci, čo majú niečo spoločné s pôdou, vedia, že toto je už veľa. Aj keď nebude na stole dohoda o našom príchode do Bratislavy s povolením od policajného zboru, prídeme do hlavného mesta protestovať aj tak," pokračoval Magdoško.

Protesty až do vyriešenia situácie

Farmári chcú spolu s lesníkmi a geodetmi riešiť ochranu vody, pôdy a lesov, ďalej komasáciu pôdy či uzákonenie stropovania priamych platieb.

Ak v tomto smere nepocítia zlepšenie, s protestmi podľa svojich slov neprestanú.

„Len aplikácia bodov z našich výziev zachráni slovenské poľnohospodárstvo a prinavráti mu európsku úroveň. Budeme iniciovať, aby v čase protestu v Bratislave bola zvolaná mimoriadna schôdza NR SR, kde bude prerokovaný stav v slovenskom agrosektore a výsledky správy Európskej komisie, ktorá konštatovala vážne nedostatky v prerozdeľovaní agrodotácií na Slovensku," dodal Magdoško.

V Košiciach sa stretnú s viceprezidentkou polície

Predstavitelia policajného zboru si s farmármi naplánovali stretnutie aj na budúci týždeň v Košiciach.

„Prezident policajného zboru a prvá viceprezidentka policajného zboru prijali farmárov. Naplánovali si aj ďalšie stretnutie budúci týždeň 15. februára v Košiciach. Na tomto stretnutí bude prítomná prvá viceprezidentka PZ, ktorá si rada vypočuje aj ďalších predstaviteľov farmárov, geodetov a lesníkov. Predstavitelia polície ubezpečili farmárov, že prijmú všetky zákonné opatrenia na zrýchlenie konania, kde dohliadnu na zákonnosť konania a na zabezpečenie odstránenia prieťahov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri spolupráci s políciou," priblížila v stredu po stretnutí hovorkyňa Policajného zboru SR Denisa Baloghová.