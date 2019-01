Na zemplínskych cestách robia problémy záveje a snehové jazyky

Problémové úseky sú v okresoch Trebišov a Michalovce.

24. jan 2019 o 13:20 TASR

KOŠICKÝ KRAJ. Na niektorých úsekoch ciest Košického kraja sa tvoria snehové jazyky a záveje.

Ako vo štvrtom po poludní povedala technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Fejesová, ide prevažne o okresy Trebišov a Michalovce.

Problémy na Zemplíne

"Od stredajšieho večera, keď trochu nasnežilo, sa v okrese Trebišov začali tvoriť záveje a ráno, keď sa intenzívnejšie rozfúkalo, už aj v Michalovskom okrese. V ostatných okresoch Košického kraja sú bežné zimné podmienky. Horšie je to v úsekoch, ktoré sú pod úrovňou okolitého terénu," povedala s tým, že situácia nie je taká závažná ako v prvej polovici januára.

Všetky cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné.

"Sú však aj také úseky, kde je na vozovke päťcentimetrová vrstva snehu, tie sú horšie prejazdné," uviedla.

Úseky s komplikáciami

Komplikácie môžu vodiči pociťovať napríklad v úsekoch Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Cejkov - Borša, Novosad - Kysta - Veľaty - Michaľany, Novosad - Hraň - Brehov - Cejkov, Zemplínske Jastrabie - Cejkov - Novosad, Viničky - Ladmovce - Zemplín, Malý Horeš - Veľký Horeš - Veľký Kamenec, Hrušov - Boľ, Kravany - Stankovce, Bačkov - Albinov, Čerhov - Veľká Tŕňa, Veľká Tŕňa - Malá Tŕňa či v okolí obce Kucany.

"Od večera do rána očakávame sneženie. Keď vietor neustane, môže sa to zhoršiť, ale sme na to pripravení. Aktuálne sa venujeme odstraňovaniu snehu tak, aby sme ho v prípade ďalších snehových zrážok mali kde odtlačiť," vysvetlila.

V okolí Moldavy nad Bodvou, Rožňavy a Spišskej Novej Vsi podľa jej ďalších slov cestári vykonávajú preventívnu kontrolu úsekov.