Fekišovce sú hit. Do obce chce oficiálny dopravca voziť turistov

V prípade reálneho záujmu sa tak naozaj stane.

11. jan 2019 o 21:57 (aktualizované 11. jan 2019 o 22:10) Klaudia Jurkovičová

FEKIŠOVCE. Video z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Fekišovciach (okres Sobrance) po komunálnych voľbách si už pozrelo na internete vyše milióna ľudí.

Razantná Miloslava Fedorová, nominantka za stranu Smer-SD, ho viedla štýlom, aký je aj pre laického diváka prinajmenšom neštandardný.

Doposiaľ neznáma dedinka sa stala objektom obrovského záujmu.

Ľudia si zisťujú jej polohu, internetom sa šíri záplava vtipov.

Na strane druhej mimovládna organizácia Transparency International Slovensko starostku otvoreným listom upozornila na pošliapavanie zákona.

"Áno, priznávam, reagovala som extrémne, ale to preto, že som bola dotlačená do úzkych. Bola to len reakcia na akciu,“ uviedla starostka v rozhovore pre Korzár.

Na nebývalý záujem o túto obec do 24 hodín zareagoval aj jeden z oficiálnych slovenských dopravcov, upozornila TV JOJ vo svojom piatkovom večernom spravodajstve.

Pripravuje zájazdy do obce.

"V prípade reálneho záujmu autobus do Fekišoviec naozaj pôjde. Všetko máme pripravené a ihneď, ako budeme vedieť termín ďalšieho zastupiteľstva, dáme do predaja lístky," oznámila hovorkyňa dopravcu Eva Vozárová.