Obec z východu sa cez noc stala slávnou. Starostka baví celé Slovensko

Zverejnili video zo zastupiteľstva.

10. jan 2019 o 9:45 (aktualizované 10. jan 2019 o 10:46) Jaroslav Vrábeľ

Správu budeme aktualizovať.

FEKIŠOVCE. Dedinka Fekišovce na východe Slovenska s necelými 300 obyvateľmi sa stala slávnou prakticky cez noc.

V stredu večer bolo na facebookovom profile Zomri zverejnené 13-minútové video z decembrového ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Do štvrtkového rána ho videlo takmer 400-tisíc ľudí.

Rokovanie poslaneckého zboru viedla opätovne zvolená starostka Miloslava Fedorová (Smer), ktorá v novembrových voľbách vyhrala nad Ľubomírom Petrášom (PS) pomerom hlasov 81 k 72.

Štýl, akým starostka rokovanie viedla, je aj pre laického diváka na prvý pohľad prinajmenšom veľmi neštandardný.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PviLlgq7Hkc

Skutočná sonda do duše nášho národa...

„Na východe Slovenska, v okrese Sobrance, vedľa obce Hnojné, je obec Fekišovce. A znovu tam zvolili za starostku Miloslavu Fedorovú. Na youtube sa objavil takmer trojhodinový záznam z prvej schôdze obecného zastupiteľstva a je to čisté zlato. Ak máte čas a veľa pukancov, prípadne hráte nejakú spoločenskú hru, alebo pijete, pustite si to celé...“ týmito slovami uviedla facebooková stránka Zomri, ktorá sa venuje humoru, krátky zostrih z prvého povolebného rokovania vo Fekišovciach.

„Je to niečo, čo by si mal pozrieť každý Slovák, každý sociológ a politológ a snáď aj psychológ. Tu, priatelia, je zachytená skutočná sonda do duše nášho národa, nášho myslenia a celej našej krajiny. Skrývala sa na obecnom zastupiteľstve obce Fekišovce,“ konštatuje stránka.

Slovenská hymna ako na hodine hudobnej výchovy

Po príchode do zasadacej miestnosti prekvapila starostka poslancov, keď namiesto pustenia hymny z nejakého hudobného nosiča, ako je to bežné v iných samosprávach, vyzvala členov zastupiteľstva, aby hymnu na úvod zasadnutia zaspievali oni sami.

„Tak vážení, na začiatku nášho obecného zastupiteľstva zaspievajme hymnu Slovenskej republiky Nad Tatrou sa blýska. Nech sa páči, povstaňte, spievame... Nech sa páči... Spievajte... Nad Tatrou sa blýska... Nech sa páči...“ vyzývala ich prísne ako učiteľka hudobnej výchovy žiakov, ktorí už síce vedľa lavice stoja, ale nie a nie začať spievať.

„Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,“ nakoniec predsa len opatrne, hanblivo začal spievať jeden z poslancov a rukami povzbudzoval aj ostatných, aby sa k nemu pridali.

Pripojila sa k nim potom aj starostka, rovnako ako ostatní trochu falošne, ale spievala nahlas, dominantne ako hlava obce.

Celé to pritom znelo podobne, ako keď pred futbalovým či po hokejovom zápase spievajú naši reprezentanti a kamera s mikrofónom prechádza blízko nich, takže počuť ich rôznorodé, no amatérske spevácke výkony.

Po prvej slohe zrazu ostalo ticho.

„Druhú slohu, prosím,“ apelovala starostka na poslancov, aby pokračovali.

„To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo...“ spustil napokon jeden poslanec.

Keď starostka dvakrát zaspievala „dotiaľ“ a „dokiaľ“, jeden z poslancov ostatných napomenul, že správne má byť v texte „posiaľ“.

Nato uprostred druhej slohy všetci prestali spievať.

„No je to veľmi pekné, keď neovládate slovenskú hymnu,“ reagovala starostka.

„Dobre, prejdime k oficiálnej časti,“ navrhol jeden z poslancov, aby už ich všeobecné spevácke trápenie v zastupiteľstve ukončili.

Starostka: Postavte sa! Sľub sa skladá postavením

„Nasledujú vaše sľuby, ktoré zložíte do mojich rúk,“ oznámila Fedorová členom zastupiteľstva po tom, čo ako prvá prečítala starostovský sľub a ujala sa funkcie na ďalšie štyri roky.

„Každý ste ich dostali, nech sa páči, prečítajte, rad-radom,“ vyzvala ich.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie...“ začala čítať sľub jediná poslankyňa v zastupiteľstve, ale starostka ju prerušila.

„Máte sa postaviť, pani Harabinová,“ napomenula ju Fedorová.

„Nebola som upozornená,“ reagovala poslankyňa.

„Sľuby sa stále skladajú pri postavení sa, lebo to sa vzdáva česť,“ dôrazne jej adresovala starostka.

„Sme normálni ľudia, tak treba upozorniť,“ bránila sa poslankyňa.

„Mňa to nezaujíma, máte to vedieť,“ trvala na svojom Fedorová. „Postavte sa!“ vyzvala Harabinovú.

„Tak si poprosím, aby ste ma k tomu vyzvali pekne,“ ohradila sa poslankyňa voči direktívnemu tónu.

„Nie, lebo sľub sa skladá postavením,“ kontrovala starostka.

„No ale tak ma vyzvite,“ žiadala Harabinová.

„Ja vás nemám k tomu čo vyzývať. Máte mať toľko inteligencie, že máte sa postaviť,“ pokračovala Fedorová.

„Nemám ja toľko inteligencie asi,“ reagovala poslankyňa.

„Tak nech sa páči, sa postavte,“ požiadala ju Fedorová.

Nakoniec sa Harabinová postavila a sľub prečítala.

Bájka o Svätoplukovi. Nebojujte proti mne, ale so mnou

„Takže zloženie sľubov máme úspešne za sebou. Týmto pádom ste sa ujali svojich funkcií ako poslanci obecného zastupiteľstva obce Fekišovce na budúce obdobie rokov 2018 až 2020, čiže na štyri roky...“ nie celkom správne matematicky prehovorila starostka k poslancom.

„Čaká nás veľmi veľa práce a myslím si, že keď nebudeme jednotní... Ako keď ste si dakedy vypočuli bájku alebo historický dokument o Svätoplukovi, takže by som bola veľmi rada, keby ste sa podľa toho aj riadili. Čiže nebojujte proti mne, ale bojujte so mnou,“ apelovala na novozvolené zastupiteľstvo.

„Momentálne zatiaľ je to tak, že...“ ozval sa jeden z poslancov.

„Nedostal si slovo,“ zahriakla ho starostka.

„Zatiaľ sme všetci ticho a štýl jednania starostky je taký, že vyzerá to opačne,“ zhodnotil poslanec dianie na prvom rokovaní.

„Nedohovorila som,“ pokračovala Fedorová.

„Tak vidíme už teraz,“ komentoval poslanec.

Ďoďo nevie dobre písať na počítači...

„Určite si medzi sebou zapisovateľa, ktorý bude zápisnicu vyhotovovať,“ požiadala starostka poslancov.

„Túto zápisnicu mi odovzdáte, z ktorej ja urobím uznesenie. Nech sa páči, určite si spomedzi seba vy zapisovateľa.“

Po chvíli ticha dodala: „Keď sa neviete rozhodnúť, ja vám s tým pomôžem.“

Doplnila, že zápisnicu v elektronickej forme má zapisovateľ spomedzi poslancov doručiť starostke a tá vyhotoví uznesenie.

„Tak to máme v rokovacom poriadku a nemienim to meniť. Bolo to tak doteraz a bude to aj tak teraz,“ oznámila Fedorová.

„Nemali sme to v elektronickej...“ ohradil sa jeden z poslancov.

„Mali sme. Hej, lebo ja som väčšinou písala.“ tvrdila starostka.

„Ale na zasadaní sa nerobilo,“ nesúhlasil poslanec.

„Ale áno. Máme nový rokovací poriadok od 1. 4. 2018, takže určite si spomedzi seba, kto je schopný písať na počítači a túto zápisnicu mi vyhotoviť.“

„Napíšeš?“ spýtal sa jeden poslanec druhého, Jozefa Ostrožnického.

Ten gestom akoby súhlasil.

„Návrhy?“ urgovala Fedorová.

„Jožo Ostrožnický,“ oznámil poslanec.

„Ďoďo nevie dobre písať na počítači,“ poznamenala starostka.

„Takže keďže sme sa na zapisovateľovi nedohodli, bude to poslankyňa Harabinová,“ konštatovala Fedorová.

„Akože nie, veď sme sa dohodli,“ ozvala sa Harabinová.

„Ale ja určujem, kto je zapisovateľ,“ vyhlásila starostka.

„No ta potom načo še my dohodujeme?“ spýtal sa iný poslanec.

„Keď ste nedali návrh vy...“ pokračovala Fedorová.

„My sme dali. Traja sme dali návrh Ostrožnický,“ protestoval poslanec. „A nech sa páči, tu je štvrtý hlas (zastupiteľstvo je päťčlenné – pozn. red.),“ doplnil.

„Budzeš písať ty?“ opýtala sa Fedorová Ostrožnického.

Potom roztrhala svoj papier na dve polovice a jednu dala Ostrožnickému.

„Keď chceš, Ďoďo, choď do kancelárie si pre papier,“ povedala mu ešte a on šiel.

Ďoďu, buď taký láskavý, zapíš

Starostka v úvode zasadnutia aj neskôr počas neho vyčítala poslancom, že pred rokovaním im poslala pozvánku, ale okrem Ostrožnického nikto vopred nepotvrdil účasť na ustanovujúcom zastupiteľstve.

„Veľmi ma to zaskočilo, lebo som si dnes myslela, že tu budeme mať slávnostnú večeru, že skutočne to bude posedenie v úplne inom duchu, ako je teraz. Ale žiaľbohu, vy ste sa k tomu postavili, ako ste sa postavili. Čiže keď vám napíšem, že máte potvrdiť účasť na obecnom zastupiteľstve mejlom, telefonicky alebo ja neviem ako, tak mi ju potvrdíte. Toto si od vás budem vyžadovať. Buďte takí láskaví, zriaďte si elektronické mejlové adresy, aby sme vám mohli posielať aj materiálny na rokovanie. Lebo je veľmi ťažko pracovať s ľuďmi, keď ja im nechám odkaz na nejakú stránku a oni si to ani nepozrú. Takže poprosím vaše mejlové adresy.“

Potom požiadala poslancov aj o ich zdravotné poisťovne.

„Lebo vás potrebujem prihlásiť do poisťovní. Takže poprosím vás, napíšte mi. Ďoďu, buď taký láskavý, zapíš, kto má jakú zdravotnú poisťovňu...“