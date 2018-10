Vláda zasadá v spustošených Lekárovciach. Na premiéra si počkali farmári

Obec dostane od štátu pol milióna.

4. okt 2018

SOBRANCE. Výjazdové rokovanie vlády, ktoré bolo vo štvrtok naplánované v Sobranciach, sa presunulo do neďalekých Lekároviec.

Obcou sa v stredu prehnala veterná smršť.

"Ide o rozhodnutie premiéra," vysvetlila jeho hovorkyňa Beatrice Szaboová.

Pellegriniho čakali farmári

Pred obecným úradom v Lekárovciach čakala na premiéra skupina farmárov s transparentmi.

Ako uviedol Patrik Magdoško, polícia farmárov k obecnému úradu nepustila autami, museli ísť pešo.

Priniesli si transparenty, na ktorých tvrdia, že útoky na malých a stredných farmárov pokračujú.

František Oravec uviedol, že sa chcú stretnúť s premiérom a upozorniť ho na to, že napriek platným súdnym rozhodnutiam sa nevedia domôcť spravodlivosti.

Pellegrini: Je to obrovské nešťastie

Vláda musí nájsť spôsob, ako pomôcť obci a občanom Lekároviec. Priamo v dedine, kam presunuli výjazdové rokovanie vlády naplánované v Sobranciach, to pre médiá uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Je to obrovské nešťastie. Ukazuje sa, že ostatné obce v okolí neboli vôbec postihnuté touto veternou smršťou. Tých striech je tu postŕhaných obrovské množstvo," opísal situáciu predseda vlády s tým, že v dedine je aj množstvo popadaných stromov.

"Myslím si, že musíme my ako vláda počas rokovania prijať určité opatrenia, aby sme okamžite pomohli obci, ale hlavne musíme nájsť spôsob, ako pomôcť okamžite aj občanom, pretože sme v období, keď dnes síce svieti slnko, ale pred zimou a jeseňou nemôžeme nechať ľudí bez strechy nad hlavou a je preto potrebné nájsť nejaký spôsob, aby okamžite mohli začať práce," zdôraznil Pellegrini.

Doplnil, že aj z tohto dôvodu sa ráno rozhodol a po dohode s ministrami presunuli rokovanie vlády priamo do postihnutej obce.

"Pretože by nebolo vhodné, aby sme slávnostne zasadali v Sobranciach a pritom tu v tejto obci sa stalo takéto nešťastie," vysvetlil.

Dostanú pol milióna

Lekárovce napokon budú mať k dispozícii 500 000 eur na úhradu škôd, rozhodla vláda.

"Vláda prijala po dohode so starostom rozhodnutie, že okamžite vyčleňuje pre obec Lekárovce na úhradu škôd sumu do 500 000 eur s tým, že už v piatok 5. 10. bude presunutá záloha vo výške 300 000 eur na účet obce, aby starosta mohol okamžite sanovať potreby, ktoré tu pri tejto tragédii vznikli," uviedol po rokovaní vlády Pellegrini.

Ako povedal, z rezervy predsedu vlády je ochotný po dohode so starostom riešiť aj individuálne potreby občanov v prípade, že sa niekto dostane do zložitej sociálnej situácie, a to ak nemá poistený majetok, respektíve je v takej sociálnej situácii, že si nebude môcť dovoliť opraviť škody z vlastných prostriedkov.

"Všetky práce, ktoré sú momentálne vykonávané zo strany štátu v obci, to znamená Hasičského a záchranného zboru, armády, a všetky ďalšie úkony, ktoré je potrebné urobiť na verejnom majetku, budú následne hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu a nepôjdu na účet obce," skonštatoval Pellegrini.

Starosta Lekároviec Milan Örmezey sa poďakoval všetkým zasahujúcim zložkám a obyvateľov vyzval, aby boli trpezliví.

"Budeme sa snažiť čím skôr to dať do poriadku, ako obecný majetok, tak vlastnícke vzťahy s občanmi. Vyrovnajú si svoje veci s tým, že im pomôžeme, ako budeme môcť," uviedol Örmezey s tým, že škody po veternej smršti zatiaľ vyčíslené nemajú.

"Je to jedna z najväčších obcí Sobranského okresu, je tu okolo 900 obyvateľov. Myslím si, že finančnú pomoc pocítia všetci obyvatelia, ako aj súkromné firmy a obecný úrad, ktorí majú škody po veternej smršti," doplnil prednosta Okresného úradu v Sobranciach Boleslav Lešo.

Rozdelia milión

Vládny kabinet sa plánoval venovať aj priebežnej informácii o realizácii akčného plánu tohto regiónu.

Vláda bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 30. novembra tohto roku.

Najviac financií - 217.000 eur, má ísť na modernizáciu vykurovania bytových domov v Sobranciach.

Na športovo-relaxačné centrum v Sobranciach by mala vláda odsúhlasiť 53.000 eur.

Financie pôjdu napríklad aj na rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu v obci Baškovce, obnovu miestnych komunikácií, rekonštrukciu školských jedální či kuchýň a interiérov v kultúrnych domoch.

Obec Horňa by mala získať 19.000 eur na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Obec Koromľa by mala dostať dotáciu 24.500 eur na rekonštrukciu strechy na budove materskej školy, na tento istý účel by mala obec Remetské Hámre získať 20.000 eur.

Vládny kabinet by mal prideliť aj 60.000 eur obci Porúbka na obnovu strechy na základnej škole.

Financie získajú aj rôzne farnosti z regiónu, napríklad na výmenu okien a dverí na chrámoch, rekonštrukciu vykurovania či na obnovu strechy na kostole.

Sériu výjazdov prerušila vládna kríza

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota.

Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese.

Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil 3. mája, vláda zasadala v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov.

Koncom mája (30.5.) sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, vo Fiľakove, o deň neskôr vo Veľkom Krtíši.

Ministri rokovali aj 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove.

Po letnej prestávke zasadala vláda 18. septembra vo Svidníku.

Vládny kabinet naposledy zasadal v stredu (3.10.) v rámci výjazdov do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska v obci Ploské v okrese Košice-okolie.

Správu budeme aktualizovať.