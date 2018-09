Má deväť vážnych diagnóz. Prípad sa vlečie roky, žiadosti zamietajú

Nepovažujú ju za osobu s nárokmi ťažko zdravotne postihnutého.

7. sep 2018 o 0:00 Magda Haburová

VEĽKÉ KAPUŠANY. Na Slovensku žije niekoľko desiatok tisíc zdravotne postihnutých detí, o ktoré sa starajú prevažne vlastní rodičia.

Ich bolesť po zistení zdravotnej poruchy narodeného po čase čiastočne vyšumí, ale ďalšia by nastala, ak by museli dieťa odovzdať do starostlivosti niektorého zariadenia.

Existuje veľa takýchto oddaných rodičov. Radšej si odtrhnú od úst, než aby utrpelo dieťa.

Sú medzi nami, stretávame ich denne, avšak málokedy si uvedomíme, že potrebujú pomoc. Mnohí to ani nedajú najavo. Svoje útrapy skrývajú.

Väčšina sa o pomoc obráti na príslušné úrady, no nie vždy pochodia.

Úrady sú zavalené rôznymi žiadosťami od rodičov. Ide najmä o finančnú pomoc vo forme kompenzácií.

Okrem zaneprázdnenosti rodičov starostlivosťou o choré dieťa mnohí prídu o prácu alebo ju dobrovoľne zanechajú, pretože to nedokážu uniesť nielen psychicky, fyzicky, ale i finančne.

A navyše, chorý potrebuje 24-hodinovú opateru, lieky, dopravu, rôzne zdravotné pomôcky.

Iba nedávno bol opäť novelizovaný Zákon č. 447 spred desiatich rokov, ktorý okrem iného zahŕňa aj peňažné príspevky.

Zákon bol do roku 2009 nesmierne prísny.

Mnohí odkázaní ľudia nemohli ani len pomyslieť na náhradu nejakých finančných nárokov.

O prípadoch nespokojných rodičov či postihnutých odkázaných na pomoc by sa dnes dali písať romány.

Apelovali aj petíciami

Verejnosti však nie je ľahostajné, ako sa štát pozerá na postihnutých odkázaných a ich opatrovateľov.

Už pred niekoľkými rokmi vznikla petícia, ktorá oslovila našich najvyšších predstaviteľov štátu, aby konečne začali riešiť situáciu v tisíckach domácností.

Odvtedy bol zvýšený opatrovateľský príspevok a ďalšie finančné aspekty vo vzťahu k postihnutým a odkázaným.

No ani dnes to nie je úplne jednoduché. Posúdenie postihnutých totiž v mnohom záleží od pohľadu posudkového lekára v štátnych inštitúciách, konkrétne na úradoch práce.

Údajne je ich nedostatok, a tak sa stáva, že posudzujú aj lekári s úplne inou odbornosťou či atestáciou, než majú na stole v prípade posudzovaného.

Svoje by o tom vedela hodiny rozprávať Klára Szegiová z Veľkých Kapušian.

Manželia Szegiovci majú dcéru Sofiu Kláru, ktorá je od troch rokov osobou s nepriaznivým zdravotným stavom podmieňujúcim osobitnú starostlivosť.

Už tri roky je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím s mierou funkčnej poruchy 50 percent.

Je pod dohľadom viacerých odborníkov, pravidelne je na liekoch, prehĺbili sa u nej poruchy autistického spektra.

Jej zdravotný stav sa od roku 2015 zhoršil.

