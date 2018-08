Slovenské národné povstanie si pripomenuli aj na Dargove

Počas vojny tam prebiehali ťažké boje.

29. aug 2018 o 13:33 (aktualizované 29. aug 2018 o 13:52) TASR

DARGOV. Dargovský priesmyk pri Košiciach bol podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) počas bojov druhej svetovej vojny strategickým miestom a má špeciálne postavenie nielen v dejinách kraja, ale celého Slovenska.

Povedal to počas stredajších osláv 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pri Pamätníku víťazstva v Dargovskom priesmyku.

Prečítajte si tiež: Rusovi nechcel dať pálenku. Skončil vo väzení a takmer aj v gulagu

"Štyri aj päť mesiacov po začiatku SNP práve tu prebiehali na prelome rokov 1944 až 1945 boje. Práve tu prelomili vojská československej, sovietskej, rumunskej armády, ako aj mnohých iných národov, odpor nemeckých vojsk Wehrmachtu. Podarilo sa im pokračovať ďalej na západ, čoho výsledkom bolo 19. januára oslobodenie Košíc. Takže je to jeden z kľúčových momentov aj preto, lebo terén na tomto priesmyku je naozaj ťažko dostupný a nebyť partizánov, domácich ľudí, ich znalosti tohto komplikovaného terénu, nikdy by sa toto prelomenie nemeckej línie nepodarilo. Sme na mieste, ktoré je výnimočné," povedal Raši.

Podľa jeho slov je potrebné myslieť na to, že mier nie je samozrejmosťou.

"Myslime na to každé ráno, keď sa zobúdzame, že SNP je jeden z hlavných aktov, vďaka ktorému sa ráno zobúdzame, môžeme ísť do školy, do práce alebo s priateľmi," skonštatoval Raši.

Smolková: Každý by mal poznať históriu

"Myslím si, že v kontexte Európy a toho, čo sa deje v každom jednom členskom štáte, je zvlášť dôležité pripomínať si SNP, lebo to bol symbol odporu maličkého národa voči presile, ktorá bola ozbrojená, ktorá bola skutočne veľmi veľká v rámci Európy," povedala europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD).

Myslí si, že v školách je potrebné vytvoriť viac edukatívneho prostredia, aby si mladí ľudia uvedomovali, že v histórii boli také udalosti a sú veľmi významné.

"Každý by mal navštíviť jednotlivé pamätníky a poznať históriu, prečo ten pamätník tu je a že za každým z nich sú desaťtisíce mŕtvych ľudí," dodala Smolková.

Do 17.00 h sa v rámci kultúrneho programu, ktorý pripravili organizátori, predstavia mažoretky Labi z Prešova a Spevácky zbor Rusinija z Humenného.

"Je tu ukážka súčasnej i historickej výzbroje, ako i tvorivé dielne pre deti i dospelých. Je otvorená zreštaurovaná Sieň bojovej slávy, z Východoslovenského múzea máme zapožičané exponáty. V premietacej sieni sa každú celú hodinu premietajú dokumentárne filmy o dargovských bojoch," dodal Ivan Zezulka z Kultúrneho centra Abova v Bidovciach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama