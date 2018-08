Dom ani pivnica, kde Anka skonala, sa nezachovali. Domácich to mrzí

Vysoká nad Uhom žije prípravami na blahorečenie.

30. aug 2018 o 21:40 Jana Otriová

VYSOKÁ NAD UHOM. Voľakedy sa na lúkach medzi Vysokou, Senným a Iňačovcami páslo až 5000 koní pre maďarskú armádu.

Obec je najvyššie položenou spomedzi okolitých obcí. Nadmorská výška Pavloviec je 106 metrov, Vysokej 109.

„Všetko je pod Bohom, len Vysoká je nad Uhom,“ žartujú miestni.

Pýchou obce je most cez rieku, domáci radi pripomenú, že starí rodičia a otec slávneho krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka sú ich rodáci.

Na mapu sveta sa však obec, ktorá je staršia ako okresné mesto, dostala vďaka útlej skromnej šestnásťročnej dievčine.

Zaútočili omylom

Príbeh tragickej smrti Anny Kolesárovej spred sedemdesiatich štyroch rokov pozná v obci každý. S drobnými obmenami ho ochotne vyrozprávajú na obecnom úrade, na ulici či v Domčeku.

„Príbeh Anky Kolesárovej poznám z rozprávania rodičov. Bývali o tri domy ďalej,“ hovorí starosta Ján Hrešan (59). Na čele obce stojí od roku 1989.

„Môj otec bojoval v druhej svetovej vojne. So Svobodom prešiel z Buzuluku do Prahy. Rozprával, že Červená armáda dostala rozkaz útočiť na obec Palov, ktorá leží na území dnešnej Ukrajiny. Susedné Pavlovce nad Uhom sa v minulosti volali Palovce, a sovieti omylom zaútočili na ne. Keď ľudia počuli výbuchy a streľbu, bežali sa schovať do dolkov. Tak my voláme pivnice. Vraj bolo vtedy v dolku u Kolesárovcov sedemnásť ľudí a vojak bol vraj podgurážený. Obdeň ho dal veliteľ zastreliť,“ pokračuje v rozprávaní starosta.

Príbeh tragickej smrti Anny Kolesárovej zapísal do farskej kroniky v roku 1944 farár Anton Lukáč. V matrike zomretých ako dôvod jej smrti uviedol „obeť svätej čistoty“.

Do krstnej matriky napísal: „Zavraždená vojakom z Ruska kvôli čistote“.

„Vedela o tom celá dedina bez ohľadu na konfesiu. Máme tu gréckokatolíkov, rímskokatolíkov, evanjelikov a Svedkov Jehovových. Každý má vlastný svätostánok, všetci žijeme v zhode, porozumení a spolupráci,“ hovorí.

Ubytovanie a chodník

Obec patrí medzi najstaršie v Michalovskom okrese. Teraz sa stala pútnickým miestom.

„Máme všetky inžinierske siete, plyn, vodu, kanalizáciu. V roku 2005 sme ukončili práce na novom moste. Nie sme zadlžení,“ vraví starosta Hrešan.

Treba však investovať do infraštruktúry. „V súčasnosti z obecného rozpočtu opravujeme fasádu základnej a materskej školy. Podali sme projekt na rekonštrukciu administratívneho centra. Sídli tam kultúrny dom, v budúcnosti tam plánujeme premiestniť obecný úrad. Na poschodí je dvadsať miestností. Vytvorili by sme tam priestory na ubytovanie a kuchyňu,“ vysvetľuje.

Zámerom samosprávy je vybudovať chodník popri hlavnej ceste z Pavloviec do Vysokej a postaviť amfiteáter. „Už sme vysporiadali pozemky,“ hovorí.

