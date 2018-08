Čerstvý štyridsiatnik Devečka si ide splniť druhý športový sen

Kopačky plánuje vymeniť za bežeckú obuv, lákajú ho maratóny.

9. aug 2018 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Doterajšia futbalová kariéra Adriána Devečku – či už hráčska alebo trénerská – bola najviac spätá s jeho materským klubom.

V michalovskom Zemplíne strávil najviac aktívnych hráčskych liet a v ňom sa aj chopil trénerského žezla.

Nedávno tomuto veľkému pracantovi pribudol na chrbát štvrtý krížik.

K okrúhlym narodeninám dostal od vedenia klubu „darček“ v podobe trénovania družstva starších dorastencov, ktoré je v mládežníckej pyramíde MFK Zemplín najvyššie.

Rodina mu dáva energiu

Najmladší člen siene slávy michalovského futbalu, do ktorej ho uviedli na jeseň v roku 2012 pri príležitosti osláv storočnice klubu, sa štyridsiatky dožil 8. júla.

Pekné jubileum oslávil v kruhu svojej početnej rodiny, ktorú nebolo jednoduché dať dokopy v jeden termín.

Pochádza totiž zo šiestich súrodencov – má dve sestry Martinu a Luciu a troch bratov Miroslava, Patrika a Martina.

„Po dlhšom čase sme sa zišli všetci spolu, čomu som sa veľmi potešil. Málokedy sa stretneme takto pokope, lebo je nás veľa. Posedeli sme, podebatovali a zabavili. Bola to skrátka vydarená oslava,“ rozhovoril sa Adrián Devečka, ktorému nik nepovie inak ako Deva.

Samozrejme, túto prezývku nedostal podľa čokoládových pochutín z trebišovského cukrovaru.

Večne štíhlemu blondiakovi by len málokto tipoval štyridsať rokov.

„Ako sa hovorí, vek je len číslo. Moja krásna rodina, manželka a dve dcérky, mi dávajú toľko energie, že sa cítim večne mladý,“ pousmial sa.

Má dve licencie

Pred pár týždňami zveril michalovský klub Aďovi do rúk prvoligových starších dorastencov, teda kategóriu U19, s ktorou o niekoľko dní odštartuje nový súťažný ročník.

„To, že som dostal možnosť viesť 19-tku, je super, lebo už sa to približuje mužskému futbalu. Avšak mne je jedno, akú vekovú kategóriu trénujem. Do každej práce v tomto klube dávam všetko, či už keď som bol v prípravke, pri starších žiakoch, mladších dorastencoch alebo pri áčku. Do každého tréningu idem naplno a inak to nie je ani u starších dorastencov. Napĺňa ma každá práca pri futbale, ale táto o to viac, keď vidím, že chlapci sa posúvajú a môžu sa prebojovať do prvého tímu, lebo filozofia tohto klubu je jasná. Vychovávať hráčov pre A-mužstvo,“ uviedol Devečka, ktorý je držiteľom hneď dvoch trénerských licencií.

„Pre mužský futbal mám UEFA Euro A. Nedávno som si urobil aj najvyššiu mládežnícku licenciu UEFA Elite Youth, pretože od sezóny 2019/20 vraj budú môcť viesť tímy U19 už len tréneri s touto licenciou. SFZ sa takto rozhodol odčleniť mužský a mládežnícky futbal. Keďže mám aj licenciu Euro A, tak pri mužoch môžem robiť asistenta v prvej alebo druhej lige. V budúcnosti si však plánujem urobiť aj najvyššiu licenciu UEFA Euro Pro. Som domáci tréner a raz by som chcel viesť aj prvý tím MFK Zemplín z pozície hlavného trénera,“ načrtol svoje trénerské plány.

V materskom klube už dosiahol aj jeden významný trénerský úspech, keď v sezóne 2014/15 ako asistent Františka Šturmu vyhral s A-mužstvom druhú ligu a postúpil s ním do Fortuna ligy.

Chce pomaly skončiť

Popri trénerstve, ktorému sa venuje už sedem rokov, Deva stále aktívne aj hráva.

