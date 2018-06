Člen sociálnej komisie zastupiteľstva košickej župy má dlžiť skoro dvestotisíc eur

Yves Nicolas Ogouo sa k dlhom nehlási.

15. jún 2018 o 16:10 (aktualizované 15. jún 2018 o 16:23) Marián Kizek

SOMOTOR, KOŠICE. V sociálnej komisii zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) má sedieť človek, ktorého kumulatívne dlhy voči rôznym štátnym a verejným inštitúciám z pôsobenia v Agentúre podporovaného zamestnávania Somotor predstavujú takmer 200 000 eur.

Na prípad upozornil denník Nový čas starosta tejto obce Ján Juhász (Most-Híd).

Rodák z Beninu Yves Nicolas Ogouo pôsobil v tomto sociálnom podniku, ktorý v najlepších časoch zamestnával až 30 ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jeho zamestnanci pracovali ešte počas pôsobenia predchádzajúcej starostky Somotora Silvie Stropkayovej pre obec, vyrábali aj zámkovú dlažbu na chodníky a autobusové zastávky, no pomáhali aj pri murárskych, maliarskych a stolárskych prácach.

Po agentúre však zostali len dlhy a prázdna budova Krízového centra v Somotore.

Y. Ogouo tieto finančné problémy dával ešte v rozhovore pre denník SME v roku 2009 do súvislosti s nevyplatenými mzdami, ktoré mal tomuto sociálnemu podniku vyplácať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove.

Starosta jeho nomináciu kritizoval

Nomináciu Y. Ogoua ako neposlanca do sociálnej komisie zastupiteľstva KSK ostro skritizoval práve starosta Juhász.

„S podnikaním pána Ogoua máme zlé skúsenosti a nepovažujem ho ani za čestného človeka. APZ dlhuje na nájomnom 41 000 €, zostala po ňom schátraná budova krízového centra. Podnikal v oblasti sociálnych služieb a KSK im na to dal aj dotácie. Nerozumiem, prečo o peniazoch v kraji má spolurozhodovať človek, ktorý nielen nám, ale aj rôznym štátnym inštitúciám dlží toľko peňazí. Ak je chlap, mal by z tej komisie odísť,“ skonštatoval pre Korzár.

Video z roku 2009:

video //www.sme.sk/vp/10753/

Rovinský: Je odborník na terénnu sociálnu prácu

Yves Nicolas Ogouo, ktorý sa do obce priženil pred 21 rokmi, neúspešne kandidoval v roku 2014 za starostu ako aj poslanca obecného zastupiteľstva za KDH.

"Hlinovci" sa k jeho nominácii však nehlásia.

Prečítajte si tiež: Sociálny podnik je bez dotácií. Úrad ho preveruje

„Nepoznám ho a ani sme ho do tej komisie nenavrhovali,“ povedal nám šéf klubu SaS-KDH-OĽaNO-Nova v zastupiteľstve KSK Rastislav Javorský (KDH).

Po krátkom pátraní sme zistili, že ho do komisie navrhol nezávislý poslanec zastupiteľstva Ladislav Rovinský.

„Áno, bol som to ja, lebo ho považujem za odborníka na terénnu sociálnu prácu. Pokiaľ viem, tie dlhy nevznikli tým, čo robil alebo nerobil. Medzi ním a pánom starostom Juhászom sú osobné spory, ktoré starosta teraz týmto spôsobom medializoval. Keď sa tie obvinenia ohľadom financií ukážu ako pravdivé, budem prvý, kto bude žiadať, aby v tej komisii už nebol. Určite nie je pravda, že on sám bude v komisii rozdeľovať nejaké peniaze, keď väčšinu v nej majú Smer a Most-Híd. Skôr však za týmto prípadom vidím osobný a politický motív zo strany predstaviteľa strany Most-Híd,“ uviedol.

Y. Ogouo: Starostova pomsta za môj podnet na NAKA

Y. Ogouo nám povedal, že ak má byť jeho meno predmetom politického boja, tak sa členstva v komisii vzdá.

„Len by som chcel uviesť na pravú mieru tvrdenie starostu. V Agentúre podporovaného zamestnávania v Somotore som bol len zamestnancom a neskôr likvidátorom, ale pôsobenie v nej nebola nikdy moja podnikateľská aktivita. Na zasadnutí sociálnej komisie som ešte ani nebol a ohradzujem sa voči tomu, že som dlžník a budem rozdeľovať, kam pôjdu peniaze. Všetko to je len politický boj a nepravdivé obvinenia. Pán starosta si na mňa akurát teraz spomenul, lebo som ako aktivista dal začiatkom júna podnet na NAKA kvôli nevýhodnému predaju obecného majetku. Zaujímalo by ma, ako sa o tom tak skoro dozvedel...“ skonštatoval.

Starosta: Smiešne obvinenie, nemáme sa čoho obávať

Somotorský starosta Juhász si stojí za všetkým, čo povedal a odmieta akýkoľvek politický alebo osobný motív.

Ako štatutár obce má podľa vlastných slov čisté svedomie aj pri predaji majetku, ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo.

„Tie obvinenia sú smiešne. Môžu k nám prísť aj vyšetrovatelia z NAKA, nemáme sa čoho obávať,“ dodal.

Hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová pre Nový čas uviedla, že členov komisií predkladá predseda komisie po predošlej dohode poslaneckých klubov v zmysle platného rokovacieho poriadku. Úrad KSK do týchto rokovaní nevstupuje.