V prípade mamičky s bábätkom stále nie je jasné, kto strieľal

Odborník ostal zarazený: Ako sa mohlo dieťa dostať k nabitej zbrani?

11. jún 2018 o 16:26 Michal Lendel

ZEMPLÍNSKA NOVÁ VES. Rodinná idyla na dvore domu v obci Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov, neďaleko Trebišova sa počas soboty zmenila na drámu.

Môže za to výstrel zo zbrane, ktorý zasiahol 24-ročnú ženu, ktorá bola v ôsmom mesiaci tehotenstva.

Polícia predpokladá, že zranenia mladej mamičky boli spôsobené dlhou vzduchovou zbraňou.

Výstrel zranil aj jej nenarodené dieťa. Tomu mal brok uviaznuť v nohe.

V Nemocnici s poliklinikou v Trebišove, kam bola zranená tehotná žena privezená, mali vykonať lekári cisársky rez.

„Pacientka je v stabilizovanom stave. Jej novonarodené dieťa bolo rovnako v stabilizovanom stave ešte v sobotu v noci prevezené na vyššie pracovisko do Košíc,“ povedal Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia, kde patrí aj zariadenie v Trebišove.

Korzáru potvrdil nemenovaný zdroj, že bábätku vybrali počas operácie brok z nohy až v Detskej fakultnej nemocnici Košice.

Strelcom iba štvorročné dieťa?

Prípad vyšetruje polícia, pričom ani v pondelok poobede nebolo možné povedať, čo sa na dvore rodinného domu presne stalo.

Prečítajte si tiež: Tehotnú ženu postrelilo zrejme dieťa

„Vyšetrovateľ v spolupráci s príslušníkmi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove stanovil viacero vyšetrovacích verzií, ako mohlo k skutku dôjsť. Tie sú však v súčasnosti predmetom preverovania a z uvedeného dôvodu nie je vhodné poskytnúť k prípadu bližšie informácie,“ povedala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu.

Ivanová naznačila, že jednou z verzií, s ktorou polícia pracuje, je možnosť, že strelcom je maloletá osoba.

Podľa medializovaných informácií by mohlo ísť o štvorročného syna zranenej ženy.

„Ak by sa preukázalo, že sa skutku dopustila maloletá osoba, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná, bude trestné stíhanie zastavené,“ doplnila.

Ivanová dodala, že ak by sa preukázalo, že zo strany dospelých osôb došlo k porušeniu povinností pri manipulácii so vzduchovou zbraňou a jej uložením, mohlo by ísť o priestupok na úseku zbraní a streliva v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive.

Šuťák: Jednoznačne zlyhal dospelý

Odborník na zbrane Martin Šuťák si myslí, že ak sa potvrdí variant, že strieľať malo dieťa, tak zlyhala dospelá osoba, ktorá nechala nabitú zbraň v jeho dosahu.

„Zákon jasne hovorí, že pri manipulácii so vzduchovkou musí byť dospelá osoba. Mňa v tomto prípade zarazilo, ako sa mohlo malé dieťa dosať k nabitej zbrani. Zodpovednosť preto nesie ten, kto ju nechal niekde v jeho dosahu,“ uviedol dlhoročný predajca zbraní.

Podľa neho je veľmi nepravdepodobné, že by štvorročné dieťa vedelo nabiť takú zbraň samo.

„Vzduchovka má okolo troch kíl, preto je len veľmi ťažké si predstaviť, že by s ňou dokázalo manipulovať štvorročné dieťa. Keď k tomu bola vzduchovka odistená alebo išlo o nejaký starší kus, ktorý mal poškodenú poistku, tam už stačí, že to decko chytí zbraň za spúšť a ani si nemusí uvedomiť, že vzduchovka vystrelí,“ povedal.

Podľa odborníka moderné vzduchovky majú takú silu, že by vystrelený brok mohol spôsobiť také zranenia ako v tomto prípade.

„Na druhej strane je možné, že sa niekto tvorivý so vzduchovkou pohral a upravil ju na vyšší výkon. Na vzdialenosť meter a pol alebo dva metre dokáže takto upravená vzduchovka to, čo sa odohralo aj v tomto prípade,“ myslí si Šuťák.

