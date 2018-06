V okrese Michalovce evidujú 20 podozrivých prípadov osýpok, šesť je potvrdených

Najviac prípadov je v Drahňove, dva evidujú mimo tejto dediny.

1. jún 2018

MICHALOVCE. Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas zvolal na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach mimoriadne pracovné stretnutie. Na východ Slovenska ho priviedla epidémia osýpok v obci Drahňov v Michalovskom okrese.

„Je to vážna vec. Potreboval som si ujasniť niektoré veci,“ zdôvodnil svoju piatkovú prítomnosť v centre Zemplína.

V okrese evidujú aktuálne 20 podozrivých prípadov osýpok, šesť z nich je laboratórne potvrdených.

Opatrenia boli prijaté včas a správne

Na mimoriadnom pracovnom stretnutí sa okrem regionálnych hygienikov zúčastnil aj starosta obce Drahňov a lekárka z infekčného oddelenia michalovskej nemocnice, kde sú pacienti s osýpkami hospitalizovaní.

„Môžem skonštatovať, že všetky protiepidemické opatrenia, a nebolo ich málo, boli prijaté včas a po odbornej stránke správne. Poďakovanie patrí starostovi obce Drahňov, ktorý k problémy pristúpil zodpovedne a komunikoval s obyvateľmi obce,“ zdôraznil Mikas.

V súvislosti s epidémiou v Drahňove zaočkovali 102 osôb.

Prípadov môže byť viac

V súčasnosti hygienici evidujú 20 podozrivých prípadov osýpok, šesť z nich laboratórne potvrdili.

Len dva prípady sú mimo obce, nakazili sa dve zdravotnícke pracovníčky, ktoré boli v kontakte s chorými z obce.

Laboratórne testy trvajú v priemere dva dni. „Pacienti mali klinické prejavy osýpok, takže je veľká pravdepodobnosť, že budú laboratórne potvrdené,“ spresnil.

Hlavný hygienik nevylúčil, že prípadov ochorení môže ešte pribúdať.

„Nedá sa to vylúčiť. Bude to záležať od toho, ako tieto osoby budú dodržiavať karanténne opatrenia. Druhá vec, či sa ešte z Veľkej Británie nevrátia osoby, ktoré by boli choré a mohli by rozniesť infekciu,“ vysvetlil Mikas.

Mikas: Apelujem na rodičov, aby dali svoje deti zaočkovať

Najúčinnejšou prevenciou je podľa hygienikov očkovanie.

„V minulosti sme mali zaočkovanosť detskej populácie na úrovni 99 percent. V súčasnosti je to okolo 94 - 95 percent, čo je pomyselná hranica, kedy Svetová zdravotnícka organizácia bije na poplach, že v populácii môžu vznikať lokálne epidémie,“ povedal.

Hlavný hygienik pridal apel na všetkých rodičov u nás, ktorí z rôznych dôvodov nedali svoje deti zaočkovať, aby postoj prehodnotili a urobili tak.

„Toto je príklad, akým spôsobom môže vzniknúť epidémia osýpok aj na Slovensku. Dnes je to lokálna epidémia v okrese Michalovce, zajtra to môže byť v inej časti krajiny,“ zdôraznil.

Dodal, že sankcia za odmietnutie očkovania nerieši očkovací status dieťaťa. „Snažíme sa vysvetľovať, argumentovať, dôraz kladieme na edukáciu verejnosti aj zdravotníckych pracovníkov,“ povedal.

Upozornil, že v Európe a vo svete prebiehajú epidémie osýpok neustále.

Bez komplikácií

Hlavný hygienik Ján Mikas zdôraznil, že v súčasnej situácii už pri prvých príznakoch osýpok treba ihneď vyhľadať lekára. „Aby sa ochorenie ihneď podchytilo,“ dodal.

Osýpky sú respiračné vysoko nákazlivé ochorenie. „Obávame sa hlavne komplikácií. U malých detí to môže byť encefalitída, meningoencefalitída. Vážne stavy môžu v niektorých prípadoch končiť aj smrťou. Osýpky nie sú bežné ochorenie, treba k nim pristupovať v rešpektom,“ povedal.

Dodal, že u pacientov michalovskej nemocnici žiadne komplikácie nezaznamenali.

Sú v karanténe

Starosta obce Drahňov Tibor Jasovský (nez.) potvrdil, že štyri triedy základnej školy sú v karanténe, v pondelok sa dvom triedam karanténa končí. Zatvorené zostáva aj elokované pracovisko strednej odbornej školy.

„S rodinami v karanténe pravidelne komunikujeme. Apelujeme na nich, aby ju dodržiavali, aby sa ochorenie nerozšírilo,“ zdôraznil.

V obci sa zastavil aj spoločenský a kultúrny život. „Radšej všetko odkladáme,“ uzavrel.