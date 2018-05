Vláda odklepla milión a pol pre Trebišovský okres

Riešila aj plaváreň v Trebišove a telocvičňu v Kráľovskom Chlmci.

4. máj 2018 o 14:29 (aktualizované 4. máj 2018 o 15:23) TASR

TREBIŠOV. Do Trebišovského okresu pôjde z rozpočtovej rezervy vlády 1,5 milióna eur.

Ďalších pol milióna eur dostane mesto Trebišov, ak mestské zastupiteľstvo schváli rekonštrukciu plavárne.

Na piatkovom výjazdovom rokovaní v Trebišove o tom rozhodla vláda.

Z peňazí, ktoré uvoľnil kabinet, budú financované projekty, ktoré predložili jednotlivé samosprávy, organizácie a cirkvi.

Podľa predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) došlo k zvýšeniu pôvodne plánovanej sumy milión eur, ktorú vláda rozdeľuje v najmenej rozvinutých okresoch.

"Evidujeme morálny dlh, ktorý trvá už veľa rokov, voči mestu Kráľovský Chlmec, kde dodnes nie je dobudovaná športová hala, kde by bolo možné mať nejakým spôsobom aj priestor pre divákov. Mesto je pripravené dofinancovať výstavbu a boli sme požiadaní, aby sme prispeli ako vláda sumou 500 000 eur na finálne dokončenie tejto rozostavanej telocvične v blízkosti Základnej školy na ulici Hunyadiho," uviedol po rokovaní vlády.

Plaváreň v Trebišove

Pellegrini doplnil, že evidujú aj prosbu primátora Trebišova, ktorý informoval, že mesto nedisponuje plavárňou ani bazénom.

"Všetci, ktorí majú záujem, hlavne deti, ktoré sa musia učiť plávať, musia navštevovať iné okresy. Preto vláda aj v tomto prípade vyhovela požiadavke a prijala uznesenie, že vyčlení 500 000 eur pre mesto Trebišov vtedy, ak sa zastupiteľstvo a pán primátor rozhodnú, že vyčlenia ďalšie zdroje, aby samotná plaváreň bola dokončená," vysvetlil Pellegrini.

Kam ešte pôjdu peniaze

"Chcem však vyzdvihnúť aj to, čo už povedala na samotnom zasadnutí ministerka kultúry, že z hľadiska investícií a pomoci to nie je len pomoc smerovaná k zlepšeniu stavu plavárne, ale napríklad je tam aj rekonštrukcia chodníkov v našom historickom parku. Finančný obnos 150 000 eur má pomôcť občanom tohto mesta aj návštevníkom, aby si historický park Andrássyovcov užili," doplnil primátor Trebišova Marek Čižmár.

V rámci finančnej podpory vo výške jedného milióna eur, na modernizáciu a prístavbu domu smútku v Kráľovskom Chlmci pôjde 100 000 eur a 50 000 eur na rekonštrukciu areálu Základnej školy v Čiernej nad Tisou.

Ďalších 47 000 eur pôjde na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Svätuše, na podobný účel v obci Hraň je vyčlenených 40 000 eur.

V ďalších obciach sú to najmä projekty rekonštrukcií chodníkov, ciest a obecných budov.

Centrum pre týrané ženy

Počas piatkového výjazdového rokovania Pellegrini odovzdal zo svojej rezervy 8000 eur a materiálnu pomoc od zamestnancov Úradu vlády SR miestnej neziskovej organizácii Kotva, ktorá pomáha týraným ženám s deťmi.

"Doposiaľ našu pomoc využilo 69 žien a ich 106 detí v našom zariadení, kde im vlastne vytvárame domov. Domov musí byť bezpečným miestom pre všetkých. My v našej organizácii sa snažíme, aby bol aj dôstojným," uviedla štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie Kotva v Trebišove Žaneta Lešundáková.

Ako povedala, fungujú od roku 2008 a ženám s deťmi poskytujú služby, kým je to možné. "Pokiaľ už ženy zažívajúce násilie a ich deti vyčerpali všetky možnosti, ktoré im vieme poskytnúť, musia sa osamostatniť. Buď sa teda vracajú k svojim rodinám, idú do podnájmu a veľmi v krajnom prípade do útulkov, teda do zariadení poskytujúcich iné služby," vysvetlila Lešundáková.

"Som rád, že som mohol pani riaditeľke túto finančnú pomoc poskytnúť na to, aby mohli dovybaviť vybavenie izieb, zariadenia tam, kde tie ženy a deti žijú, pretože nejde len o to, aby sme im poskytli ochranu, ale ide aj o to, aby sme im poskytli dôstojné bývanie v ťažkej situácii. Samozrejme, nemedializujeme umiestnenie tohto zariadenia, pretože dôležité je, aby bolo v anonymite, aby sa tam naozaj cítili ženy a deti bezpečne," dodal Pellegrini.

Nové pracovné miesta

V rámci rozvojového akčného plánu (AP) vzniklo v Trebišovskom okrese dosiaľ 1339 nových pracovných miest.

Miera nezamestnanosti v okrese klesla oproti koncu roka 2015, keď bola na úrovni 18,43 %, o 5,71 %.

Informoval o tom Pellegrini na výjazdovom zasadnutí vlády v Trebišove, ktorá hodnotila realizáciu akčného plánu pre tento okres.

"Pokles miery nezamestnanosti v okrese bol rýchlejší ako priemerný pokles nezamestnanosti na Slovensku," konštatoval predseda vlády.

Podľa AP prijatého v auguste 2016 je zámerom vytvoriť do roku 2020 v okrese 1540 nových pracovných miest.

Vládny regionálny príspevok v rámci AP pre okres Trebišov na roky 2016-2018 predstavuje 3,25 milióna eur. Na projekty bolo žiadaných 2,9 milióna eur, zazmluvnených bolo dosiaľ 873 000 eur a čerpanie je na úrovni 208 000 eur, čo je z celkového objemu peňazí len 6,4 percenta.

"Rok 2018 je rokom, keď dôjde k výraznej akcelerácii čerpania regionálneho príspevku a ja môžem garantovať, že aj v tomto okrese bude v daných termínoch regionálny príspevok vyčerpaný na 100 percent," povedal.

Pripomenul, že celkovo do roku 2020 je určených na regionálny príspevok 5,8 milióna eur, pričom je možné aj jeho zvýšenie.

Podpora folklóru

Štát plánuje finančne podporiť činnosť folklórnych súborov, oznámil Pellegrini, ktorý po štvrtkovom výjazdovom rokovaní vlády vo Vranove nad Topľou navštívil folklórny súbor Vranovčan, ktorý oslavuje v tomto roku 50. výročie.

"Nie kvôli tomu, ale celkovo si myslím, že folklór a naše ľudové tradície predstavujú také bohatstvo, ktoré si zasluhuje špeciálnu pozornosť aj vlády, aj ministerstva kultúry," povedal premiér.

Podľa jeho slov rozmanitosť folklóru, aká je na Slovensku, nemajú žiadne krajiny v okolí.

"Je veľmi dobré, že o folklór sa znovu zaujímajú mladí ľudia. Nie je to finančne ľahká záležitosť, kroje a to všetko vybavenie, čo sa musí v jednom folklórnom súbore nakúpiť a s čím sa musí disponovať, sú veľmi náročné veci. Preto po dohode s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií a pani ministerkou kultúry v krátkej dobe oznámime špeciálnu výzvu na podporu slovenského folklóru, ktorá bude obsahovať niekoľko miliónov eur. Budem trvať na tom, aby to bolo niekoľko miliónov eur, pretože tá početnosť folklórnych súborov a rozmanitosť je značná," skonštatoval Pellegrini.