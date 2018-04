Regenda po sezóne vo Švédsku: Ľutujem, že som tam nešiel skôr

Pavol Regenda okúsil hokej vo Švédsku, hrával za juniorku Linköpingu.

21. apr 2018 o 0:00 Róbert Andrejov

MICHALOVCE. Pavol Regenda okúsil hokej vo Švédsku, hrával za juniorku Linköpingu. Odchovanec michalovského hokeja a mládežnícky reprezentant Pavol Regenda má za sebou premiérovú sezónu v zahraničí. Absolvoval ju v drese švédskeho celku Linköping HC, v ktorom hrával za juniorský tím. V krajine troch koruniek nazbieral v 45 zápasoch tamojšej najvyššej juniorskej súťaže 10 kanadských bodov za 7 gólov a 3 asistencie. Talentovaný útočník, ktorý si pred rokom zahral na domácom svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov, sa nedávno vrátil zo Škandinávie domov. S 18-ročným Regendom sme debatovali nielen o prvom ročníku strávenom na severe Európy, ale aj o jeho budúcnosti.

Máte za sebou prvú sezónu za hranicami. Aká bola?

„Príprava sa mi vydarila, ale postupom času to bolo stále ťažšie. Nedarilo sa mi bodovo a nebol som spokojný so svojimi výkonmi. Musím však povedať, že švédska juniorská liga bol pre mňa veľký skok. Čím viac išlo do tuhého, tým boli aj náročnejšie zápasy. Zažil som niečo nové a veľa som sa toho naučil.“

Aké ste mali vytvorené podmienky na hokej?

„Boli na vynikajúcej úrovni. Mali sme k dispozícii tri arény, počas zimy dokonca štyri. Nikdy nebol žiadny problém ani s výstrojom.“

Na čo sa kládol najväčší dôraz v tréningovom procese?

„Predovšetkým na korčuľovanie. Je známe, že Švédi patria medzi najlepších korčuliarov. Myslím si, že ani ja nepatrím k zlým korčuliarom, avšak švédski hráči majú veľkú výdrž, rýchlosť aj silu.“

Neľutujete rozhodnutie ísť na sever Európy?

„Určite nie. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť. Dokonca ľutujem, že som tam nešiel skôr. Predsa len je lepšie ísť tam ako 16-ročný a môžu si vás vychovať. V juniorke sú už veľmi vyspelí hráči, ktorí majú rozum a vedia robiť úplne všetko.“

Kde sú najväčšie rozdiely medzi juniorskou súťažou u nás a na Slovensku?

„Všetci chlapci vo švédskej lige sú veľmi dobrí v zmýšľaní. Hrá sa tam múdry, ale aj fyzicky nesmierne náročný hokej. Aj systém hry je iný oproti nášmu. Tam je tréner spokojný vtedy, ak hráč robí čiernu robotu, napáda, ide do súbojov a veľa korčuľuje. Švédska juniorská liga je omnoho náročnejšia ako naša.“

Ako dopadla sezóna pre vaše mužstvo?

