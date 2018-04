Zložil klavírnu skladbu na počesť zavraždeného novinára a jeho snúbenice

Osemnásťročný Dominik miluje hudbu.

21. apr 2018 o 0:00 Zuzana Ročeňová

ZEMPLÍN. Udalosti posledných mesiacov v našej krajine vyvolali vo viacerých zmiešané pocity i množstvo emócií.

Dotkli sa aj osemnásťročného Dominika Róberta Ronďoša, ktorý zložil dojímavú klavírnu skladbu na počesť zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Dominik ja študentom tretieho ročníka na konzervatóriu v Košiciach. Učaroval mu operný spev, ale venuje sa aj písaniu vlastnej hudby, či už vokálnej alebo inštrumentálnej.

Nesnaží sa hudbu vnímať skrz žánre, skôr sa zameriava na pravú podstatu hudby. Zaujíma sa aj o muzikoterapiu a jeho srdcovým hudobným nástrojom je klavír.

video //www.youtube.com/embed/lEntq-qF-rQ

Hudba pomáha

Miluje hudbu a znamená preňho spríjemnenie momentov, ktoré práve prežíva. Podľa jeho slov mu hudba v živote veľmi pomohla pri rôznych ťažkých situáciách. Naposledy ho veľmi zasiahla smrť dvoch mladých ľudí.

„Veľmi dobre si uvedomujem, že hudba dokáže pomôcť. Tak som si povedal, že to musím spraviť pre ľudí. Hlavne v tomto období, aj keď som vedel, že to väčšina ľudí možno nepochopí. Nie je príjemné, keď človek stratí blízkeho človeka. Tiež mi nedávno zomrel veľmi dobrý kamarát, ktorého som mal skutočne rád. Vedel ma vždy vypočuť a pomôcť mi,“ povedal Dominik.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú síce osobne nepoznal, no vraví, že určite chceli ľuďom pomáhať a o to isté sa snaží v živote aj on, no hudbou.

