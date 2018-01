Bývalý najlepší ligový kanonier sa vracia do Trebišova

Jánovi Novákovi je krachu VSS ľúto, o peniazoch nehovorí.

26. jan 2018 o 17:25 Daniel Dedina

TREBIŠOV. Po kapitánovi Jaroslavovi Kolbasovi vystužil trebišovské rady ďalší známy odchovanec tamojšieho futbalu.

Slavoju pomôže v neľahkej jarnej časti zabojovať o udržanie si druholigovej miestenky aj niekdajší najlepší ligový strelec Ján Novák.

Skúsený tridsaťdvaročný útočník sa pripravuje v rodnom meste od začiatku zimnej prípravy a nastúpil vo všetkých doterajších troch prípravných dueloch Trebišovčanov (Michalovce 1:4, Kalša 4:0, Prešov U19 5:0). Zaznamenal v nich tri góly.

„S prezidentom klubu pánom Gazdagom sme boli už dlhšie v kontakte. Nakoniec sme sa dohodli, že zostanem doma,“ povedal nám Ján Novák.

Do rodného klubu sa vracia po necelých dvanástich rokoch. Naposledy hráč treťoligových Borčíc je od štvrtka už aj „papierovo“ hráčom Trebišova.

Adaptácia v známom prostredí prebehla podľa Nováka bezproblémovo.

„Proti niektorým spoluhráčom som hrával, iných som spoznal až po príchode do kabíny, lebo je tu dosť mladých chlapcov. Všetko je zatiaľ v pohode a dúfam, že v rovnakom duchu to bude pokračovať. Prvé dva zápasy v príprave boli z našej strany trocha oťukávacie, naposledy proti Prešovu to už bolo o poznanie lepšie.“

V sobotu privíta Trebišov o 10.00 hod. Giraltovce.

Jarnú gólovú métu si nestanovil

Čuch na góly je vlastnosť, ktorá štvornásobného slovenského reprezentanta vždy zdobila.

V 172 stretnutiach najvyššej slovenskej súťaže strelil Ján Novák 59 gólov, v priemere sa tak presadil zhruba v každom treťom stretnutí.

V sezóne 2007/08 ovládol poradie ligových strelcov, okrem toho zaznamenal málo vídaný unikát, keď v rozpätí troch kôl zaznamenal až dva štvorgólové zápisy.

