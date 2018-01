Pracovné podmienky železničiarov v Čiernej nad Tisou sa musia zlepšiť

Minister dopravy a výstavby mal kontrolný deň na východe Slovenska.

16. jan 2018 o 13:28 (aktualizované 16. jan 2018 o 14:47) SITA, TASR

ČIERNA NAD TISOU. Do jedného mesiaca vypracujú Železnice Slovenskej republiky a ZSSK Cargo návrh, ako zlepšiť pracovné podmienky pre svojich zamestnancov na železničnom prekladisku v Čiernej nad Tisou, okres Trebišov.

To je výsledok včerajšieho kontrolného dňa ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd) na východe Slovenska, na ktorom sa zúčastnili aj obaja generálni riaditelia štátnych železničných firiem.

Ersék: Do mesiaca

„Už keď som tu bol pred Vianocami, sa mi nepáčili podmienky, v akých tu ľudia pracujú. Preto som sa sem vrátil, aby sme si spolu s manažmentom zodpovedných firiem prešli súčasný stav,“ povedal Érsek.

Minister si prezrel dvojpposchodovú komerčno-prevádzkovú budovu pre potreby prekladiska, ktorú ŽSR prenajímajú ZSSK Cargo. Objekt v súčasnom stave podľa neho nevyhovuje potrebám.

„Ide o to, aby sme zlepšili pracovné podmienky ľudom, ktorí tu 24 hodín denne robia. Do mesiaca treba pripraviť projekt na to, ako by sme túto budovu vedeli zveľadiť,“ povedal Érsek.

Rozsah a investície do rekonštrukcie objektu budú závisieť od dohody oboch strán.

„Vlastníme tu 177 budov, z toho veľké percento je neobsadených. V rámci možností máme naplánované investície aj do tejto budovy, aké budú, je na dohode,“ konštatoval generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Šéf ZSSK Cargo Martin Vozár uviedol, že prekládková stanica v Čiernej nad Tisou je kľúčovým styčným bodom medzi normálnym a širokým rozchodom koľajníc.

„Na ročnej báze tu preložíme okolo 7,8 – 8 miliónov ton, veľa z tohto objemu je naviazaného na hutnícky priemysel, niekde okolo 80 až 90 percent,“ povedal.

K otázke budovania širokorozchodnej trate až do Bratislavy sa minister Ersék nechcel vyjadriť s tým, že na tomto projekte sa pracuje, ale vláda spolu s ostatnými štátmi musia rozhodnúť, ako ďalej.

Fakty Prekladisko v Čiernej nad Tisou Prekladisko medzi širokým a európskym železničným vlakovým rozchodom vlakov v Čiernej nad Tisou funguje od roku 1947. ZSSK Cargo v Čiernej nad Tisou zamestnáva zhruba 1 500 ľudí a ŽSR ďalších okolo 500. Kapacita prekladiska je do deväť miliónov ton tovaru. V minulom roku bolo na východe Slovenska preložených viac ako 7,4 milióna ton materiálov. Najviac prepravovanou komoditou je železná ruda, ktorá tvorí takmer 89 percent celého objemu. Okrem samotnej prekládky tovaru ministerstvo podporuje aj rozvoj železničnej hodvábnej cesty medzi Čínou a Európou. V minulom roku dorazil na Slovensko prvý ucelený kontajnerový vlak z Číny. V tomto roku by sa mala doprava na tejto trati podstatne zintenzívniť. šedého boxu.