Ekonomicky silná Ukrajina by mohla pomôcť rozvoju východného Slovenska

Je zdrojom pracovnej sily aj investícií.

15. jan 2018 o 10:00 TASR

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hospodárske vzťahy Slovenska s Ukrajinou sú relatívne malé, východ SR však zlou ekonomickou situáciou Ukrajiny trpí.

Ekonomicky silná Ukrajina by mohla Slovenskej republiky priniesť najmä viaceré investície a pomôcť naštartovať regióny v blízkosti spoločných hraníc.

Na to, ako môže situácia na Ukrajine ovplyvniť Slovensko, poukázali ekonomickí analytici.

"Pre východ Slovenska by bolo naozaj veľmi prínosné, keby sa situácia na Ukrajine stabilizovala, začala sa zlepšovať. Celá východná časť Slovenska trpí tým, že ekonomický rozvoj na našej východnej hranici nie je veľmi dobrý," priblížil ekonóm Tatra banky Juraj Valachy.

Dodal, že by to vo veľkej miere pomohlo naštartovať ekonomický rast v tejto časti republiky.

Zdroj pracovnej sily

Ekonomický rozvoj Ukrajiny by podľa neho pomohol aj v oblasti trhu práce, primárne v tých oblastiach Slovenska, kde je nedostatok pracovníkov.

"Stále je Ukrajina pre nás akýmsi zdrojom pracovnej sily, ktorá ale musí cestovať až na západné Slovensko," konštatoval Valachy s tým, že na Ukrajine je dostatok pracovníkov, ktorí by mohli nájsť prácu v SR.

Investície

Východnému Slovensku by silná ukrajinská ekonomika pomohla aj v oblasti investícií.

"Ak by sa ekonomický život na Ukrajine zlepšil, tak si viem predstaviť viaceré investície, ktoré by skončili na východe Slovenska a odtiaľ by mohli či už vyrábať pre Ukrajinu, alebo využívať tú pracovnú silu, ktorá ešte na Ukrajine je," opísal Valachy, pričom doplnil, že "z tohto dôvodu je naozaj pre Slovensko dôležité mať Ukrajinu, ktorá ekonomicky silne rastie".

Veľký ukrajinský trh má podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej potenciál aj pre slovenské firmy.

"Rozvoj zahraničnoobchodných vzťahov s Ukrajinou má svoju budúcnosť, pretože krajina ponúka veľký domáci trh, ktorý by po zlepšení tamojšej situácie mohol byť zaujímavým trhom aj pre slovenské firmy a exportérov," predpokladá.

Vplyv situácie východného suseda na slovenskú ekonomiku sú napriek tomu v súčasnosti minimálne.

"Ukrajina nie je náš dôležitý obchodný partner. Jediné, čo je na Ukrajine dôležité, sú ropovody a plynovody, ktoré tadiaľ vedú," podčiarkol slovenské záujmy ekonóm Slovenskej akadémie vied (SAV) Vladimír Baláž.

Mierny vzostup ukrajinskej ekonomiky

Ekonómovia sa zhodujú, že Ukrajina nie je pre SR na základe ekonomických ukazovateľov dôležitým obchodným partnerom.

"Ukrajina sa podieľa len necelým percentom na celkovom dovoze tovarov do našej krajiny. A jej podiel na našom celkovom exporte je ešte nižší - len 0,6 percenta z nášho vývozu smeruje na Ukrajinu," pripomenula Glasová.

Ukrajinské hospodárstvo v poslednom čase zaznamenalo podľa nej mierny vzostup.

"Ekonomika Ukrajiny posledné dva roky vykazuje rast a dochádza k jej oživovaniu. Podarilo sa jej tak do určitej miery zotaviť z predchádzajúceho prepadu hospodárstva, ku ktorému došlo v rokoch 2014 a 2015," spresnila.

Ukrajina však podľa nej má pred sebou stále veľký kus cesty.